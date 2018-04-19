МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс передал изданию Grayzone Project письма, свидетельствующие о попытках организации "Белые каски" привлечь британского рок-музыканта к раскрутке своих мероприятий.
По словам редактора издания Макса Блюменталя, музыкант передал ему послания, полученные от людей, связанных с "Белыми касками".
В письме от 2016 года представлявшее "Белые каски" PR-агентство The Syria Campaign пригласило Уотерса на ужин, организованный "саудовско-британским миллиардером" Хани Фарси. Гитаристу предложили присоединиться к миссии организации, чтобы "помочь голосам мирных героев Сирии зазвучать громче".
Кроме того, незадолго до недавнего концерта Уотерса в Барселоне к нему обратился французский фотокорреспондент и настойчиво просил присоединиться к музыканту на сцене, чтобы выступить с посланием к "сирийским детям". Журналист пояснил, что он связан с "очень влиятельной сирийской ячейкой".
Уотерс проигнорировал оба обращения.
За последние два года агентству The Syria Campaign удалось привлечь на сторону "Белых касок" известных актеров и знаменитостей, отмечает портал. Так, акции организации поддерживали актеры Джордж Клуни, Бен Аффлек, музыканты группы Coldplay и певец Джастин Тимберлейк.
"Я бы призвал подписавшихся знаменитостей прекратить поддерживать "Белые каски", поскольку мы знаем, кто они такие. Их нельзя винить в том, что они на это купились. "Белые каски" на первый взгляд кажутся хорошими людьми, делающими правильные вещи. Но сейчас мы знаем, что они пытаются убедить Запад нелегально бомбить Сирию", — сказал Роджер Уотерс.
По мнению музыканта, за агентством The Syria Campaign стоят люди, пытающиеся нажиться на свержении президента Сирии Башара Асада и разрушении страны. Так, британские СМИ называют одного из крупнейших спонсоров этой компании Аймана Асфари в числе самых богатых сирийских беженцев и приписывают ему планы по участию в послевоенной перестройке страны.
"Белые каски" заявляют своей целью защиту мирного населения Сирии при сохранении политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В последние годы в Сети появилось множество видеороликов, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов, однако существуют и подтверждения того, что "Белые каски" создают постановочные видео. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" запечатлены с оружием и в военной форме.
Башар Асад ранее заявлял, что члены данной организации на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*. В российском МИД деятельность "Белых касок" оценивают как часть масштабной кампании по очернению сирийских властей.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.