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В мире

СМИ узнали о попытках "Белых касок" "завербовать" основателя Pink Floyd

14:4419.04.2018
(обновлено: 15:19 19.04.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера УотерсаКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс передал изданию Grayzone Project письма, свидетельствующие о попытках организации "Белые каски" привлечь британского рок-музыканта к раскрутке своих мероприятий.

Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель Pink Floyd обвинил "Белые каски" в пропаганде для террористов

По словам редактора издания Макса Блюменталя, музыкант передал ему послания, полученные от людей, связанных с "Белыми касками".

В письме от 2016 года представлявшее "Белые каски" PR-агентство The Syria Campaign пригласило Уотерса на ужин, организованный "саудовско-британским миллиардером" Хани Фарси. Гитаристу предложили присоединиться к миссии организации, чтобы "помочь голосам мирных героев Сирии зазвучать громче".

Кроме того, незадолго до недавнего концерта Уотерса в Барселоне к нему обратился французский фотокорреспондент и настойчиво просил присоединиться к музыканту на сцене, чтобы выступить с посланием к "сирийским детям". Журналист пояснил, что он связан с "очень влиятельной сирийской ячейкой".

Уотерс проигнорировал оба обращения.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Белые каски организаторов "химатаки" нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ

За последние два года агентству The Syria Campaign удалось привлечь на сторону "Белых касок" известных актеров и знаменитостей, отмечает портал. Так, акции организации поддерживали актеры Джордж Клуни, Бен Аффлек, музыканты группы Coldplay и певец Джастин Тимберлейк.

"Я бы призвал подписавшихся знаменитостей прекратить поддерживать "Белые каски", поскольку мы знаем, кто они такие. Их нельзя винить в том, что они на это купились. "Белые каски" на первый взгляд кажутся хорошими людьми, делающими правильные вещи. Но сейчас мы знаем, что они пытаются убедить Запад нелегально бомбить Сирию", — сказал Роджер Уотерс.

По мнению музыканта, за агентством The Syria Campaign стоят люди, пытающиеся нажиться на свержении президента Сирии Башара Асада и разрушении страны. Так, британские СМИ называют одного из крупнейших спонсоров этой компании Аймана Асфари в числе самых богатых сирийских беженцев и приписывают ему планы по участию в послевоенной перестройке страны.

Сирийская полиция в Думе. 16 апреля 2018 года
© REUTERS / Ali Hashisho
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Ранее Роджер Уотерс на своем концерте в Барселоне назвал движение "Белые каски" фальшивой организацией, которая существует для создания положительного пиара для террористов. Музыкант также заявил, что ее деятельность провоцирует людей поощрять удары по Сирии.

"Белые каски" заявляют своей целью защиту мирного населения Сирии при сохранении политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В последние годы в Сети появилось множество видеороликов, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов, однако существуют и подтверждения того, что "Белые каски" создают постановочные видео. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" запечатлены с оружием и в военной форме.

Башар Асад ранее заявлял, что члены данной организации на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*. В российском МИД деятельность "Белых касок" оценивают как часть масштабной кампании по очернению сирийских властей.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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© Ruptly
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В мире
Комментарии
24 пользователя оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vital19851972
Молодец Уотерс,отличает патриотов от террористов.
15:20
19.04.2018
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oleg
Почему в РФ не вносят "Белые каски" в разряд запрещенных организаций ? Причем, можно их даже назвать террористическими. А страны, поддерживающие их, вносить в санкционный список и ограничивать взаимоотношения с этими странами.
14:48
19.04.2018
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