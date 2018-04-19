В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня

ВИЛЬНЮС, 19 апр — РИА Новости. На жилой дом в столице Литвы упала металлическая 12-метровая смотровая башня, сообщает в четверг пресс-служба Единого центра помощи Литвы.

"В четверг в 13.15 (время совпадает с мск) Единый центр помощи получил сообщение о том, что в Вильнюсе на жилой дом по адресу улица Бирбиню 10 упала 12-метровая металлическая смотровая башня, которая повредила строение", — говорится в сообщении центра.

По данным ведомства на место происшествия отправлены силы противопожарной спасательной службы, информация о происшествии передана станции "скорой помощи", а также старшему вильнюсскому комиссариату полиции. О пострадавших пока не сообщается.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть вероятность, что смотровая башня упала на жилой дом из-за порыва сильного ветра. Разрушен камин и часть крыши", — сказали РИА Новости в противопожарной и спасательной службе.

Как отмечает портал Delfi, по словам хозяина жилого дома, металлическая смотровая башня принадлежит Вильнюсскому аэропорту, не используется с 1980 года.