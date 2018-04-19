Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 100

ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в четверг в отделения столицы 100 участников акций против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"По последним данным, 100 человека подвергнуты приводу", — сказал Джаноян.
Ранее организатор акции, депутат Никол Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении и в четверг со своими сторонникамипопытался перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция оттеснила протестующих. В четверг Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.