Германия распродала первый тираж купюр в ноль евро с изображением Маркса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первый тираж выпущенных в Германии сувенирных купюр номиналом в ноль евро с изображением Карла Маркса размером 5 тысяч экземпляров менее чем за месяц был полностью распродан покупателям со всего мира, каждая купюра продавалась по три евро, сообщила газета Abendzeitung.

Компания, занимающаяся маркетингом в сфере туризма в городе Трир, в марте выпустила сувенирные купюры с Марксом в честь 200-летней годовщины со дня рождения немецкого философа, которую будут отмечать 5 мая.

"Они (купюры) разошлись по всему миру: до Южной Америки и Австралии", — сообщил агентству dpa представитель информационного туристического центра.

На волне успеха сувенирных купюр в конце апреля планируется напечатать новый тираж размером уже 20 тысяч экземпляров.