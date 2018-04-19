Германия распродала первый тираж купюр в ноль евро с изображением Маркса

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первый тираж выпущенных в Германии сувенирных купюр номиналом в ноль евро с изображением Карла Маркса размером 5 тысяч экземпляров менее чем за месяц был полностью распродан покупателям со всего мира, каждая купюра продавалась по три евро, сообщила газета Abendzeitung.
"Они (купюры) разошлись по всему миру: до Южной Америки и Австралии", — сообщил агентству dpa представитель информационного туристического центра.
На волне успеха сувенирных купюр в конце апреля планируется напечатать новый тираж размером уже 20 тысяч экземпляров.