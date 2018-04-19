В Гюмри школьники проводят шествие против избрания Саргсяна премьером

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Молодые люди, в основном учащиеся старших классов школ, участвуют в Гюмри в акциях протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.
По данным телеканала GALA TV, протестующие против назначена Сержа Саргсяна премьером Армении попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Акции также прошли у здания администрации Ширакской области и у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.