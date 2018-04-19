Членов запрещенных украинских организаций предложили не пускать в Россию

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Необходимо использовать механизм запрета на въезд в Россию активистам запрещенных в РФ украинских националистических организаций, а также участников так называемой "Антитеррористической операции", об этом говорится в резолюции, принятой на проходящей в Москве конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса".

"Кроме того, обращаем внимание на необходимость осуществления уголовного (административного) преследования лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики, участию в неонацистских и им подобных организациях, таких как украинские "Правый сектор"*, "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА — УНСО*), "Украинская повстанческая армия"* (УПА*), "Тризуб им. Степана Бандеры"*, "Братство"*, признанных Верховным Судом РФ экстремистскими и запрещенными на территории России в целях обеспечения неотвратимости наказания", — подчеркивается в документе.

Участники мероприятия также предлагают разработать и реализовать при информационном сопровождении СМИ комплекс мер, предусматривающих активное противодействие попыткам ряда политических структур и исследовательских центров в Западной Европе и США повлиять на общественное мнение в целях пересмотра Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и установления нового мирового порядка по схемам и в интересах государств, заявляющих о своей претензии на глобальное лидерство и пытающихся обосновать эту претензию в том числе через фальсификацию истории человечества.

Политические и общественные деятели России и Донбасса выступают за "широкое привлечение научной общественности России и Донбасса к разработке совместных актуальных проектов, касающихся не только проблемных исторических вопросов, но и совместной борьбы народов в годы Второй мировой войны".

Также представляется важной разработка программ в области международного гуманитарного сотрудничества, направленных на противодействие антироссийской, русофобской и антисоветской пропаганде, включая противодействие распространению антироссийских концепций, связанных с итогами Второй мировой войны, поддержку общественных инициатив, направленных на объективное информирование общественности о современных процессах героизации пособников нацистских преступников.

Необходимо "противодействие любым попыткам оправдания нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников на Украине, постоянное взаимодействие с партнерами в Европейском союзе, Совете Европы, ОБСЕ и на иных международных площадках по этой проблеме", говорится в документе.

В резолюции отмечается необходимость разработки "практических мер в отношении граждан Украины и других государств, поддерживающих политику реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников, включающих как персональные санкции, так и санкции в области торгово-экономического сотрудничества, задействование инструментов международного права в целях воздействия на ответственные структуры и частных лиц иностранных государств, покровительствующих фальсификации истории и распространению русофобии".

Предлагается также сформировать межведомственные механизмы, которые бы позволили осуществлять скоординированную и последовательную деятельность по противодействию распространению антироссийских исторических концепций.

Участники конференции высказываются и за обеспечение существенной грантовой поддержкой деятельности некоммерческих организаций России и Донбасса, занимающихся вопросами противодействия фальсификации истории и содействующих развитию научных и гуманитарных контактов ученых Донбасса.

* Запрещена в России