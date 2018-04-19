Евросоюз готов принять меры из-за "подрыва демократии" в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Евросоюз будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и будет готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.

"Мы глубоко сожалеем, что выборы были созваны без широкого согласия в отношении избирательного графика и условий для заслуживающего доверия и всеобъемлющего избирательного процесса", — говорится в распространенном в четверг заявлении Могерини.

"Европейский союз будет внимательно следить за избирательным процессом и связанными с ним событиями на местах и готов отреагировать с помощью соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут и далее подрывать демократию, правопорядок и положение в области прав человека в стране", — отмечается в документе.

ЕС в январе ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда.