В Лиме 23-25 апреля пройдут Дни Москвы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дни Москвы пройдут в перуанской столице Лиме с 23 по 25 апреля 2018 года в рамках трехлетней программы сотрудничества между двумя столицами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Проведение мероприятий было запланировано по результатам визита в Лиму делегации правительства Москвы во главе с руководителем департамента Сергеем Череминым в декабре 2016 года.

"Дни Москвы в столице Республики Перу состоятся 23-25 апреля, программа предполагает насыщенную деловую часть и ряд культурно-массовых мероприятий. В рамках деловой программы запланированы встречи и переговоры московской делегации с представителями муниципалитета Лимы, проведение презентации экономического и инвестиционного потенциала российской столицы и круглые столы по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония открытия Дней Москвы пройдет на одной из центральных улиц Лимы, где для жителей и гостей перуанской столицы начнет работу фотовыставка "Москва спортивная" и видеостена, посвященная подготовке российской столицы к чемпионату мира по футболу, а также состоится праздничный концерт ансамбля "Золотое кольцо".

Помимо этого, в рамках культурной программы в Лиме пройдут выступления московских творческих коллективов, различные мастер-классы народного творчества, спортивные соревнования между юношескими командами Москвы и Лимы по футболу, сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом Европы-2015 по рапиду, гроссмейстером Иваном Поповым.

"Московская делегация посетит Центр организации дорожного движения Лимы, крупные транспортные узлы и объекты метрополитена, медицинские учреждения. Намечено проведение переговоров о сотрудничестве между зоопарками двух столиц и открытие фотовыставки "Звёзды" прямо на территории зоопарка Лимы. Также планируется встреча московской делегации с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом, для обсуждения вопросов поддержки русского языка, культуры и развития взаимодействия", — добавили в департаменте.