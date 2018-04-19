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Латвийские производители убеждают власти бороться за алкотуристов

13:1419.04.2018
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CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, LatviaУлица в городе Даугавпилс, Латвия. Архивное фотоУлица в городе Даугавпилс, Латвия. Архивное фото
CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, Latvia

РИГА, 19 апр – РИА Новости. Латвийская ассоциация алкогольной отрасли (LANA) предупреждает, что резкое повышение акцизного налога на спиртное приведет к увеличению нелегального рынка, а жители Латвии поедут за более дешевыми напитками в соседние страны, сообщает Sputnik Латвия.

Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперты указывают на отрицательный опыт Эстонии в этой сфере. Там повышение акциза на алкоголь привело к появлению в бюджете страны основательной "дыры". Из-за роста цен на топливо и спиртное в Эстонии в Латвию хлынул поток так называемых алкотуристов. Многие финские любители выпить, которые раньше приезжали в Эстонию, также переориентировались на Латвию.

"В 2017 году бюджет Латвии от этого получил, по меньшей мере, 40 миллионов евро. Пример Эстонии доказал, что непродуманное повышение акцизного налога не является предпосылкой для увеличения налоговых поступлений в госбюджет, совсем наоборот, покупатели ищут возможности покупки более дешевого алкоголя, и рынок нелегального алкоголя растет", — считает исполнительный директор LANA Давис Витолс.

Самогон. Архивное фото
© РИА Новости
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Бюджет Эстонии в 2017 году получил на 50 миллионов евро меньше запланированного. Количество проданных крепких напитков по сравнению с 2016 годом упало на 33%, что нанесло огромные убытки не только бюджету республики, но и эстонскому сектору производства алкоголя, подчеркивают в Латвийской ассоциации алкогольной отрасли.

Как отмечает LANA, несмотря на отрицательный опыт Эстонии, Латвия следует ее примеру и планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог: в 2018 году — на 15%, в 2019 году — на 10% и в 2020 году — еще на 10%. И это несмотря на то, что в среднем акциз и налог на добавленную стоимость на алкоголь в Латвии сейчас составляют более 70%, а порой и до 90% цены напитка в магазине.

В 2009 году в Латвии акциз на крепкий алкоголь был повышен на 41%, из-за чего поступления в бюджет упали примерно на 20 миллионов евро, а объемы легальной торговли алкоголем снизились на 45%. Бюджет Латвии потерял в общей сложности около 100 миллионов евро, заключили в ассоциации.

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