Киев хочет наладить сотрудничество с НАТО на наивысшем уровне к июлю

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Киев рассчитывает разблокировать сотрудничество с НАТО на наивысшем уровне до саммита альянса в июле, куда приглашен президент Украины Петр Порошенко, рассказал в интервью украинскому "Пятому каналу" глава миссии Украины при организации Вадим Пристайко.
"В НАТО существуют вещи, которые сейчас, несмотря на проблему с Венгрией, происходят ежедневно. Наше взаимодействие с НАТО, включая и Венгрию, кстати, не пострадало. Политические встречи выше уровня посла не происходят. То есть министры и президенты не заседают пока что. Мы считаем, что все-таки до июля – а 11-12-го будет саммит, – нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств, посвященное операции в Афганистане, и мы участвуем в ней тоже…", — приводит слова Пристайко сайт телеканала.
В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.
Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе. Согласно годовой программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, в этом году Украина планирует начать диалог со странами-членами НАТО по получению ПДЧ.