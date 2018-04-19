Эксперт оценил намерение Германии отказаться от антироссийских санкций

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Берлине понимают, что ограничительные меры превращаются в инструмент политического давления, которое распространяется не только на Россию. Об этом заявил политолог Александр Асафов в интервью RT, комментируя сообщения СМИ о планах Германии обратиться к США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении Москвы.

По его словам, Германия намеревалась поднять вопрос о необходимости отмены ограничительных мер еще во время подписания обновленного санкционного пакета, который в том числе подразумевал применение санкций к европейским компаниям, сотрудничающим с Россией.

Асафов также указал на то, что большинство западных предприятий напрямую задействованы в российских проектах, и для них санкционный режим является невыгодным. В частности, проблемы могут возникнуть с проектом "Северный поток-2", поскольку все причастные к его реализации компании попадают под ограничительные меры и уже не могут работать на иностранных рынках.

"Я думаю, что именно Германия и Австрия, которая тоже активно высказывается в этом направлении, будут теми странами Европы, которые начнут своевольно, не спросив Вашингтон, снимать санкции против России", — подытожил эксперт.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что руководство Германии намерено обратиться к США с просьбой освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях. По информации издания, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планирует добиться особых условий для немецкого бизнеса в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы.