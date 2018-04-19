Режим ЧП не повлияет на выборы в Турции, считает вице-премьер

АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Проведение досрочных президентских и парламентских выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения не окажет на них негативного влияния, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Бюлент Тезджан потребовал немедленной отмены режима ЧП в связи с назначением досрочных выборов.

"Тот факт, что подготовка к выборам в Турции проходит в условиях режима ЧП, не окажет на них никакого негативного влияния", — сказал Боздаг в интервью агентству Anadolu.

По его словам, 24 июня в истории Турции начнется новый период. "Решение о проведении досрочных выборов в Турции стало шагом, который позволил нарушить планы антитурецких сил… Если система изменилась, то мы должны продолжить путь с новой системой. Никто не заинтересован в затягивании перехода на новую форму правления", — сказал Боздаг.

Очередные выборы президента и парламента в Турции ранее были намечены на 3 ноября 2019 года, после чего должны были вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.