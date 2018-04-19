С места протестов в Ереване госпитализировали журналиста с ушибами головы

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны Армении. 19 апреля 2018

Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны Армении. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Журналист Тирайр Мурадян госпитализирован с места протестов в Ереване в медцентр "Св. Григоря Просветителя" с ушибами головы, сообщил заведующий реабилитационным отделением лечебного учреждения Самвел Карапетян.

"У него диагностированы ушибы мягких тканей головы – в районе темени и виска. Пострадавший должен оставаться в больнице несколько часов", — сказал Карапетян журналистам.

Сам Мурадян сообщил репортерам, что на него напали люди в гражданской одежде во время акции протеста у правительственного здания в Армении.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.