МИД назвал политику США в отношении Венесуэлы безответственной

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва считает политику США в отношении Венесуэлы безответственной, Вашингтон провоцирует ухудшение социально-экономического положения страны, и именно санкции США во многом поспособствовали проблемам в экономике этой южноамериканской республики, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.

"На наш взгляд, политика США в отношении Венесуэлы весьма деструктивна и иррациональна. Ведь, по сути, что показывают наши американские коллеги? Во-первых, что они не верят в победу оппозиции. Тем самым по престижу оппозиции наносится серьезный удар. Во-вторых, на этом фоне взят курс на провоцирование — возможно, считается, что управляемого, хотя эта "управляемость" до очень недалекой черты — хаоса и искусственного ухудшения социально-экономического положения страны. Провоцирование недостатка денежной массы, кризиса с продовольствием, медикаментами и так далее. По сути, идет поощрение крайнего недовольства населения и бунта", — сказал Щетинин.

По его словам, это "абсолютно не является политикой ответственных государственных сил, потому что это — попытка решить свои некие международные задачи путем существенного ухудшения жизни простых венесуэльцев".

"И совершенно очевидно, что это ухудшение, при всех сложностях и просчетах экономической политики правительства, в немалой степени вызвано именно санкционной и деструктивной линией в отношении Венесуэлы со стороны внешних игроков, прежде всего, в лице США. Поэтому, хотя можно ожидать, что продолжение такой линии будет иметь место и далее, с точки зрения политического разума, усилия должны быть перенаправлены в совершенно иную сторону", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, а Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

Кроме того, в США неоднократно повторяли, что не исключают новых санкций против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора страны в части продаж нефти или переработки продуктов.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле, в стране не хватает наличных денег, а власти ранее ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу "черного" рынка менее 0,5 доллара. В марте президент Венесуэлы Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты в тысячу раз.

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