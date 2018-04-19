СК завел дело после обстрела сотрудников Донецкой фильтровальной станции

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела киевскими силовиками автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пятеро были ранены, сообщает в четверг сайт СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Сообщается, что 17 апреля силовики ВС Украины и Нацгвардии Украины обстреляли из автоматического стрелкового оружия автобус, в котором с рабочей смены ехали сотрудники Донецкой фильтровальной станции. В автобусе находилось 29 рабочих. В результате обстрела 5 человек, в том числе одна женщина, получили ранения.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.