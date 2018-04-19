Москва надеется, что в США возобладает здравый смысл в отношении Кубы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская политика в отношении Кубы иррациональна, абсолютно деструктивно настаивать на продолжении санкций в отношении Гаваны, Москва надеется, что здравый смысл в этом вопросе возобладает, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"То, что сейчас происходит в кубино-американских отношениях, — это иррационально. Последние полвека мы видели политику санкций, эмбарго, ограничений двусторонних связей. По-моему, нет более очевидного свидетельства провальности такого курса. Ни к чему он не привел. И настаивать на его продолжении абсолютно деструктивно", — сказал Щетинин.

По его словам, "только самые упёртые могут выступать с такой позиции".

"Рассчитываем, что здравый смысл возобладает. Ну, а деятельность конкретных персоналий будем оценивать по их конкретным шагам уже на тех постах, на которые они были назначены", — добавил дипломат.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго, и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.