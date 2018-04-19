Москва надеется, что в США возобладает здравый смысл в отношении Кубы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская политика в отношении Кубы иррациональна, абсолютно деструктивно настаивать на продолжении санкций в отношении Гаваны, Москва надеется, что здравый смысл в этом вопросе возобладает, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
По его словам, "только самые упёртые могут выступать с такой позиции".
"Рассчитываем, что здравый смысл возобладает. Ну, а деятельность конкретных персоналий будем оценивать по их конкретным шагам уже на тех постах, на которые они были назначены", — добавил дипломат.
Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго, и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.