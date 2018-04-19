В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в варшавском гетто, во время которого были убиты около 15 тысяч человек, проходят в четверг в Польше.
Официальные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в Варшаве и других городах Польши. В них примут участие руководители страны, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.
По всей стране в траурных церемониях примут участие представители еврейских организаций, люди, награжденные медалью "Праведник мира", представители органов государственной власти и местного самоуправления, дипломаты, деятели культуры.
На улицах Варшавы волонтеры раздают прохожим шестиконечные желтые звезды и желтые нарциссы, напоминая о годовщине начала восстания в гетто.