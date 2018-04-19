В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг в провинции Бушир на юге Ирана, сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 6.34 по времени UTC (9.34 мск) в 3 километрах от города Каки и 95 километрах от административного центра провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Телекомпания IRIB сообщает о том, что люди ближайшего к эпицентру землетрясения населенного пункта Каки в испуге вышли на улицы города. По ее данным, разрушения на данный момент в городе пока не наблюдаются, а агентство Fars сообщило, что, по предварительным оценкам, жертв в результате землетрясения нет.