В США опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией в случае реализации концепции "мгновенного глобального удара", сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательского центра конгресса США.
Отмечается, что в случае нанесения американскими военными неядерного удара по возможному противнику ракеты могут пролетать над территориями России или Китая. США, в свою очередь, обеспокоены тем, что в подобной ситуации Москва и Пекин используют в ответ ядерное оружие, не успев оценить угрозу.
В документе указывается, что в целях снижения "риска недопонимания" Вашингтон мог бы заранее уведомлять российскую сторону о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой или инициировать создание специальной горячей линии для связи после запуска.