В Индии не менее 18 человек погибли из-за шторма

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Не менее 18 человек погибли из-за шторма, обрушившегося в ночь на четверг на индийский штат Западная Бенгалия, сообщил главный министр штата Мамата Банерджи.

"Восемь человек погибли в Калькутте, еще есть — в Хаоре. Шторм также унес жизни двух человек в Банкуре и еще двоих — в округах Хугли и Северные 24 парганы", — заявил представитель местной администрации, слова которого приводит агентство IANS.

По словам чиновника, всего от разгула стихии были разрушены или частично повреждены 230 домов. Сильнейший ветер вырывал с корнями деревья, сносил электрические и фонарные столбы. Как отметил Банерджи, местные власти приложили все усилия для того, чтобы минимизировать ущерб от шторма. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.