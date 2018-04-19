В Ереване полиция задержала 17 протестующих у здания правительства

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Семнадцать участников акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении доставлены в четверг в полицейские отделения, сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

Протестующие попытались в четверг блокировать вход в здание правительства, чтобы не допустить туда сотрудников, однако были оттеснены полицией.

"На данный момент 17 человек подвергнуты приводу", — сказал Агаронян.

Ранее организатор акции, депутат Никол Пашинян, обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что при этом необходимо исключить столкновения с полицией.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.