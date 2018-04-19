Полиция Еревана попросила журналистов не мешать обеспечению безопасности

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Полиция заявила, что гарантирует безопасность журналистов и сохранность их техники, если репортеры будут находиться на безопасном расстоянии от участников протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна в Ереване.

"Полиция осуществляет мероприятие по пресечению нарушений общественного порядка и просит вас сохранять разумное расстояние от места проведения собрания, чтобы не препятствовать выполнению полицейскими своих профессиональных обязанностей. При уважении просьбы ваша безопасность и сохранность имущества будут по возможности гарантированы", — говорится в заявлении.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.