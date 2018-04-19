Полиция в Ереване задержала несколько участников акции протеста

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. В центре Еревана задержаны несколько участников протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну признать его акцию состоявшейся и покинуть территорию у правительственного здания.
Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.