Парламент Киргизии выразил недоверие правительству Исакова

БИШКЕК, 19 апр — РИА Новости. Парламент Киргизии в четверг по предложению коалиции оппозиционного меньшинства выразил недоверие составу действующего правительства Сапара Исакова, передает корреспондент РИА Новости.

За недоверие кабмину Исакова проголосовал 101 парламентарий, против – пять.

Ранее оппозиционные фракции парламента признали неудовлетворительной работу правительства в прошлом году и не одобрили его отчет. В 2017 году правительством в течение восьми месяцев руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков, который сложил полномочия в связи с участием в президентской гонке. Действующий, самый молодой по составу кабинет министров под руководством Сапара Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. Премьеру 40 лет. За прошедшие полгода в составе киргизского кабмина сменилось уже три вице-премьера из четырех.

В 120-местном Жогорку Кенеше Киргизии шесть парламентских фракций. Три из них составляют оппозиционное меньшинство — "Республика-Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Мекен". Коалиция большинства состоит из Социал-демократической партии Киргизстана, фракций "Киргизстан" и "Бир Бол".

Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент страны по представлению премьер-министра назначенного коалицией парламентского большинства. В случае если большинство законодателей выразят недоверие правительству президент вправе принять решение об отставке правительства либо не согласиться с решением Жогорку Кенеша.