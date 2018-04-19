ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Церемония официального открытия Центральной телерадиовещательной корпорации, созданной в результате слияния Центрального телевидения Китая, Центрального народного радио и Международного радио Китая, состоялась в четверг утром в Пекине.

Решение о слиянии трех крупнейших вещательных корпораций и создании на их базе единой медиаструктуры, которая за рубежом будет вещать под названием "Голос Китая", было принято в рамках "плана об углублении реформы партийных и государственных структур" в марте этого года.

При вещании на внутреннюю аудиторию будут использоваться прежние названия.

Новое СМИ будет непосредственно подчиняться Госсовету КНР и находиться в ведении отдела пропаганды и агитации Коммунистической партии Китая. Основными задачами нового медиахолдинга станет пропаганда и распространение идеологии и политики компартии, координирование и организация информационной поддержки, производство радио- и телепродукции.

Кроме того, среди задач — усиление и усовершенствование контроля над общественным мнением, укрепление международной конкурентоспособности.