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В Таиланде закрыли популярный у туристов пляж из-за нападения акулы

07:5519.04.2018
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© Depositphotos / wandee007Вид на пляж в Таиланде. Архивное фотоВид на пляж в Таиланде. Архивное фото
© Depositphotos / wandee007

БАНГКОК, 19 апр – РИА Новости. Популярный у туристов пляж Сай Ной в курортной местности у города Хуа Хин в 200 километрах южнее Бангкока закрыт для купания на 20 дней в связи с нападением акулы на человека, заявил в среду в эфире новостного выпуска Третьего национального телеканала Таиланда губернатор провинции Прачуап Кирикхан, Пханлоп Сингхасени.

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Пляж закрыт, так как власти провинции должны принять необходимые меры, чтобы обезопасить туристов от акул, заявил губернатор. По его словам, провинциальная администрация вместе с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.

В среду стало известно, что травмы ноги, полученные туристом из Норвегии в море у пляжа Сай Ной в прошлое воскресенье, являются укусами годовалой "бычьей" акулы длиной около метра, а не травмами от удара об острые скалы, как пыталась их представить в течение трех дней публике и правительству местная администрация. По требованию туриста врачи и биологи Департамента морских и береговых ресурсов провели экспертизу его травм и пришли к выводу, что турист подвергся нападению акулы, сообщает Третий национальный телеканал.

В социальных сетях Таиланда во вторник был распространен видеоролик, снятый на смартфон буддийским монахом, настоятелем монастыря, расположенного на берегу в районе пляжа Сай Ной, где норвежский турист подвергся нападению акулы. На видео изображены две акулы длиной от метра до полутора метров, плавающие у самого берега.

"Смотрите, господин премьер-министр, вот они, акулы. Прямо у берега. И это только две, которых я смог снять, а их тут плавает не менее тридцати-сорока! Примите, пожалуйста, меры, пока кто-нибудь не погиб!" — говорит за кадром монах, снявший видео, обращаясь к премьер-министру Таиланда генералу Праюту Чан-Оча.

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Дайверы покормили с рук беременную тигровую акулу
"Бычья", или "тупорылая", акула, во взрослом возрасте достигающая 2,5 – 3 метров в длину и обладающая самым мощным укусом среди акул, редко подплывает близко к морскому берегу и чрезвычайно редко нападает на человека в водах Юго-Восточной Азии (инциденты с такими акулами нередко происходят у берегов Австралии и США), но при этом обладает способностью дышать в пресной воде и нередко заплывает из моря в глубокие реки или, в некоторых случаях, даже поселяется в них.

В Таиланде несколько случаев нападений молодых "бычьих" акул произошли в течение последних двух лет, в том числе в открытом море в районе островов Пхукет и Самуи. В каждом случае укусам подвергались именно пловцы. Биологи Департамента морских и береговых ресурсов объясняют необычное поведение акул тем, что молодой хищник иногда может принять ногу пловца за мелкое морское животное и начать на него охотиться. Тем не менее, объяснения того, что акулы так близко подплыли к берегу именно в районе курортного города Хуа Хин у биологов пока нет, сообщает Третий телеканал.

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