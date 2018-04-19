ЕКА надеется, что "дело Скрипаля" не повлияет на работу с Россией

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) надеется, что "дело Скрипаля" не повлияет на сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор агентства Ян Вернер.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Наши отношения с Россией до настоящего времени не были затронуты (в связи с "делом Скрипаля" — ред.)… Я надеюсь, что и в будущем это не будет влиять на сферу космоса", — сказал он.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.