Лидер протестов в Армении заявил, что они будут избегать столкновений

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против премьер-министра Сержа Саргсяна, заявил, что его сторонники будут избегать столкновений с полицией.

"Наша тактика будет мобильной. Мы должны исключить столкновения с полицией, если где-то вероятность столкновений будет расти, мы переместимся в другое место, и так далее", — сказал Пашинян в четверг журналистам.

Сейчас оппозиционеры собираются у площади Республики, где расположено здание правительства. В четверг пройдет первое заседание кабмина под руководством Саргсяна. К площади стянуты полицейские силы.

Утром Пашинян побеседовал с замначальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.