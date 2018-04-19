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В Китае пять мужчин получили сроки за кражу и продажу тел для кремации

05:3619.04.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПолиция в Китае. Архивное фотоПолиция в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Пятеро мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел для кремации в уезде Цзюйе городского округа Хэцзэ в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает в четверг государственное издание Global Times.

Полиция Японии. Архивное фото
© AFP 2018 / Juii Press
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В рамках проводимой в стране государственной программы по улучшению экологических условий власти провинции Шаньдун запретили проведение традиционных погребений. Все умершие должны быть подвергнуты кремации, а родственники должны предоставить сертификат о проведении соответствующих процедур.

Однако для некоторых жителей Китая крайне важно быть погребенными в земле традиционным образом, чтобы тело при похоронах было целым. Поэтому некоторые граждане прибегают к услугам "торговцев телами", чтобы сжечь чужое тело и получить сертификат, а тело родственника захоронить нетронутым, часто это проводится тайно.

Издание сообщает, что один из осужденных Лю Чанлин занимался похоронным бизнесом более 10 лет, в феврале 2017 года он украл тело 80-летнего мужчины, умершего от рака в соседнем уезде за несколько дней до этого, и продал его клиенту в Цзюйе за 13 тысяч юаней (около 2 тысяч долларов).

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тело мужчины было загримировано и одето в женскую одежду, чтобы сойти за тело матери клиента предприимчивого хозяина похоронного бюро. Через неделю Лю с партнерами украли еще два тела, заработав около 14 тысяч юаней.

Преступная схема была раскрыта сотрудником крематория, который в марте прошлого года обнаружил, что пол предоставленного для кремации тела не соответствует полу в документах. Сотрудник крематория немедленно сообщил об этом в полицию.

Сам организатор схемы во время суда сказал, что он делал это не столько ради денег, сколько для того, чтобы помочь людям.

Сотрудник одного из крематориев в провинции Шаньдун отметил, что в настоящий момент многие понимают необходимость проведения кремации ради сохранения хорошей экологии, однако старое поколение не приемлет этого, люди хотят быть похороненными традиционным образом, поэтому их дети идут на преступления, чтобы выполнить последнюю волю родителей.

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