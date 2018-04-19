"Жестко, как никто": Трамп рассказал о своем отношении к России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто".

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

Кроме того, американский лидер пообещал ввести против России новые санкции, как только "она их заслужит". При этом Трамп отметил, что хорошо было бы наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами.

Ранее в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новые ограничения в отношении России в связи с ситуацией в Сирии. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы, по ее словам, должны были касаться компаний, поставлявших в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.

До настоящего времени санкций не последовало, а ряд американских СМИ сообщили, что Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшем будущем новых ограничений в отношении России не планируется.