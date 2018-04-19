Колумбия начинает перенос переговоров с повстанцами из Эквадора

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Колумбия начинает процесс переноса переговоров с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) в другую страну из Эквадора, сообщила в среду глава МИД страны Мария Анхела Ольгин.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено принял решение отказаться от статуса страны-гаранта переговоров, которые велись в Кито с февраля 2017 года, до тех пор, пока АНО не пообещает прекратить террористические действия.

"Правительство Колумбии немедленно начнет соответствующие процедуры по переводу переговоров с АНО в одну из стран, которые ранее были определены как альтернативные варианты", — приводит делегация правительства страны по мирному диалогу с АНО заявление Ольгин в своем микроблоге в Twitter.

Также глава МИД Колумбии заявила, что понимает причины, по которым Морено принял данное решение, и выразила благодарность эквадорской стороне за участие в мирном процессе.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).