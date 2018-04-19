Трамп заявил о желании наладить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами.

"Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

При этом американский лидер отметил, что он введет новые санкции в отношении России "как только она их заслужит".

На вопрос, когда он введет новые санкции против России, президент ответил: "Как только она их вполне заслужит".

Дональд Трамп заявил также, что он относится к России "жестко, как никто".

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.