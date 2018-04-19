Хуситы в Йемене утверждают, что выпустили ракету по аэропорту в Джизане

ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили, что запустили баллистическую ракету по аэропорту в граничащей с Йеменом саудовской провинции Джизан, сообщил арабский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник в министерстве обороны, созданном мятежниками.

Хуситы утверждают, что обстреляли саудовский аэропорт ракетой "Бадр 1".

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет военные действия против хуситов в Йемене, пока не прокомментировала эту информацию.

Кроме того, по информации телеканала, хуситам удалось сбить над провинцией Эль-Ходейда на западе страны американский беспилотник MQ9.

В Йемене с 2015 года не прекращаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает с воздуха и на земле арабская коалиция. В ответ на это мятежники регулярно обстреливают приграничные районы Саудовской Аравии баллистическими ракетами.