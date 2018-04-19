США ведут переговоры с КНДР об освобождении трех заключенных американцев

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры об освобождении трех заключенных в КНДР американцев.

"У них трое (наших) заключенных. Мы говорим об этом, ведем переговоры, прилагаем все усилия ", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии. По замечанию Трампа, это "нелегко, они суровые люди".

Ранее в КНДР побывал выдвинутый на пост главы госдепартамента Майк Помпео, Трамп сообщил, что он провел переговоры с Ким Чен Ыном. Саммит лидеров США и КНДР ожидается в мае — начале июня.