Команда Трампа передала Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа передала спецпрокурору Роберту Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов, заявил в Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Поверите вы или нет, по-моему, мы передали им 1,4 миллиона страниц документации… Я надеюсь, мы приближаемся к концу… Сговора не было, они не найдут сговора, его не существует", — сказал он.

Пресс-конференция проходит в городе Палм-Бич во Флориде. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".