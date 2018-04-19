Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах в Северной Кореей

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Северной Кореей и отдельно поблагодарил Китай.

"Мы прошли большой путь с Северной Кореей.. Мы наложили невероятно жесткие санкции и другие вещи", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

"То что мы делаем, имеет большое влияние", — сказал президент США, отдельно поблагодарив лидера КНР Си Цзиньпина за поддержку и усилия по дениуклеаризации Корейского полуострова.