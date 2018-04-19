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В мире

В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет публичный кинотеатр

01:5819.04.2018
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© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фотоВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File

ЭР-РИЯД, 19 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Первый за последние 40 лет запрета на работу кинотеатров в Саудовской Аравии публичный кинопоказ состоялся в среду вечером в столице королевства Эр-Рияде.

Женщина за рулем автомобиля в Саудовской Аравии. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
В Саудовской Аравии полиция задержала женщину за вождение автомобиля

На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям. Счастливчиками стали местные деятели культуры, главы дипломатических миссий, крупные бизнесмены и журналисты.

Будет как в Дубае, а может и лучше

Историческому для одной из самых консервативных стран мира событию предшествовало праздничное шоу, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в минувшую среду выдали лицензию. У подножия небоскребов в финансовом центре имени короля Абдаллы звучали зажигательные ритмы песен Дина Мартина, воздух обволакивал терпкий запах дорогих арабских духов.

"Мы давно ждали этого момента. Наконец-то мы будем ходить в кино у нас дома, а не только за рубежом. Раньше, чтобы сходить в кинотеатр, мы ездили в соседние Бахрейн и Дубай. Теперь и у нас здесь будет как в Дубае, а может даже и лучше", — уверенно говорит юная посетительница кинотеатра Дана аль-Гамиди.

После короткой концертной программы гостей пригласили в кинозал. Саудовские подданные, прежде чем занять свои места, как и многие посетители кинотеатров во всем мире, запаслись попкорном и газированными напитками.

Церемония открытия Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале
Перед самым показом фильма выступил министр культуры королевства Авад аль-Авад.

"Сегодня мы становимся свидетелями исторических преобразований, нового этапа развития нашей страны, начатого его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. И это касается, в том числе сферы развлечений. Они становятся доступными внутри королевства, за ними уже не нужно ехать за рубеж", — сказал министр под громкие аплодисменты из зала.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, стал супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера".

Первые массовые кинопоказы, по словам представителя американского кинопрокатчика, стартуют в эту пятницу. Несколько недель фильмы будут демонстрироваться только в этом кинотеатре, и лишь спустя около месяца кинозалы откроются во всем королевстве.

Мусульманские богословы не одобряют

Вид с воздуха на искусственный остров жемчужина Катара в Дохе. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
СМИ сообщили о планах Саудовской Аравии превратить Катар в остров
Министерство информации и культуры монархии, ответственное за новую для страны развлекательную индустрию, заявило, что содержание демонстрируемых фильмов до их показа будет внимательно изучено на предмет противоречия моральным ценностям страны и соответствия шариату. Ряд местных мусульманских богословов жестко выступил против начала работы общественных кинотеатров.

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх ранее комментируя появление кинотеатров и выдачу лицензий на проведение выступлений певцов заявил, что в песенных вечеринках и кинотеатрах "нет ничего хорошего, они морально разлагают, наносят удар по ценностям и дают повод для смешения полов".

"Мы знаем, что песенные вечеринки и кинотеатры — это моральное разложение", — сказал муфтий. По его словам, в кинотеатрах показывают "пошлые, порнографические, аморальные фильмы, которые привозят из-за рубежа, чтобы изменить нашу культуру".

Женщина в хиджабе за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / mariemlulu
В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики
Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов в годы правления короля Фахда бен Абдель Азиза Аль-Сауда. Причиной стали резкое усиление консервативных тенденций в саудовском обществе и критика религиозными деятелями властей страны.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов.

Начало кинопоказов в одной из самых консервативных стран в мире следует за первым в истории страны концертом и проведением первой недели моды.

После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.

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