ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто".
"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.
Ухудшение отношений
США назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом в Вашингтоне отметили, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".
Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.