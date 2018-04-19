Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто"

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто".

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

Ухудшение отношений

Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес России. В санкционном списке появились 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 компаний.

США назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом в Вашингтоне отметили, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.