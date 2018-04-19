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Госдеп: только у России были мотив и средства для отравления Скрипалей

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1335)
01:5719.04.2018
(обновлено: 02:10 19.04.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Госдепартамент США считает, что выводы ОЗХО подтверждают обвинения Британии в адрес России по так называемому делу Скрипалей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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"Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери. Мы благодарны ОЗХО за быструю поддержку и за технические усилия по установлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных заседаний исполкома ОЗХО и СБ ООН для обсуждения химатаки в Солсбери", — говорится в заявлении.

"Только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений. Россия разработала тот тип нервно-паралитического газа армейского образца, который использовался в Солсбери, и в прошлом, как известно, осуществляла санкционированные государством убийства", — добавила Науэрт, не пояснив, о каких убийствах идет речь.

"Вместо того чтобы изменить свое опасное и деструктивное поведение, российское правительство лишь отрицает и выдвигает встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности", — заявила представитель госдепа.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперты ОЗХО ранее определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации)". Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
RITOR25
Так и хочется "фейсом об чейбл" весь Госдеп и эту мадам! Пакостники, имеющие реальные "исторические прецеденты"!
02:15
19.04.2018
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