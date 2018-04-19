Госдеп: только у России были мотив и средства для отравления Скрипалей

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Госдепартамент США считает, что выводы ОЗХО подтверждают обвинения Британии в адрес России по так называемому делу Скрипалей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери. Мы благодарны ОЗХО за быструю поддержку и за технические усилия по установлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных заседаний исполкома ОЗХО и СБ ООН для обсуждения химатаки в Солсбери", — говорится в заявлении.
"Только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений. Россия разработала тот тип нервно-паралитического газа армейского образца, который использовался в Солсбери, и в прошлом, как известно, осуществляла санкционированные государством убийства", — добавила Науэрт, не пояснив, о каких убийствах идет речь.
"Вместо того чтобы изменить свое опасное и деструктивное поведение, российское правительство лишь отрицает и выдвигает встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности", — заявила представитель госдепа.
Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.