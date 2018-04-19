Госдеп: только у России были мотив и средства для отравления Скрипалей

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Госдепартамент США считает, что выводы ОЗХО подтверждают обвинения Британии в адрес России по так называемому делу Скрипалей, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери. Мы благодарны ОЗХО за быструю поддержку и за технические усилия по установлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных заседаний исполкома ОЗХО и СБ ООН для обсуждения химатаки в Солсбери", — говорится в заявлении.

"Только у правительства России есть мотив, средства и исторические прецеденты осуществления подобных нападений. Россия разработала тот тип нервно-паралитического газа армейского образца, который использовался в Солсбери, и в прошлом, как известно, осуществляла санкционированные государством убийства", — добавила Науэрт, не пояснив, о каких убийствах идет речь.

"Вместо того чтобы изменить свое опасное и деструктивное поведение, российское правительство лишь отрицает и выдвигает встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности", — заявила представитель госдепа.

Эксперты ОЗХО ранее определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации)". Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

Минпромторг РФ ранее напомнил, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами ОЗХО. В ведомстве отметили, что выступают за точное следование конвенции о запрете химоружия всеми участниками и готовы работать совместно с Великобританией и ОЗХО.