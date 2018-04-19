СМИ: в Сирии задержали исламиста, связанного с терактами 11 сентября

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исламист, связанный с терактами 11 сентября 2001 года, задержан в Сирии, пишет издание Bild со ссылкой на источник в рядах сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Отмечается, что бойцы YPG задержали Мохаммада Хайдара Заммара, который является гражданином Германии сирийского происхождения, несколько недель назад. Будет ли он экстрадирован в ФРГ, неизвестно.

Как ранее сообщали СМИ, Заммар завербовал несколько летчиков-смертников, участвовавших в терактах 11 сентября 2001 года в США. Он также организовывал в Западной Африке и на Канарских островах группы боевиков-смертников, которые могли бы на начиненных взрывчаткой лодках взрывать супертанкеры, а также боевые корабли США и НАТО на испанской военной базе Рота близ Кадиса и в Гибралтаре.

Утром 11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате трагедии погибли около 3 тысяч человек.