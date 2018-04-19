Дональд Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в "ближайшие недели"

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "в предстоящие недели".

"Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Надеюсь, что эта встреча будет успешной и мы ждем ее", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и подчеркнул, что встреча будет важна как для Северной Кореи, так и для всего мира.

Ранее во вторник президент США заявил, что может встретиться с лидером КНДР в мае-начале июня, но не исключил, что саммита может и не быть. Он сообщил, что США и КНДР ведут переговоры о предстоящей встрече, а в среду подтвердил сообщения СМИ о состоявшейся "недавно" встрече Ким Чен Ына и кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео.

Трамп также заявил, что было бы хорошо избавиться от ядерного оружия в КНДР, а в идеале и во всем мире.

"Мы очень уважаем то, что они (КНДР) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света", — отметил Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, за что именно он уважает КНДР. Накануне он заявлял, что такое уважение взаимно.