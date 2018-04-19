СМИ: баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске

МЕХИКО, 19 апр – РИА Новости. Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о своем роспуске в течение первых выходных мая, сообщает в среду канал NTN24.

Как ожидается, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

Несколькими годами ранее ЭТА объявила о полном и бессрочном перемирии, затем об отказе от вооруженной борьбы, а в 2017 году — об окончательном разоружении.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.