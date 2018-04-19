Постпред Британии при ООН ответила на российские заявления по Солсбери

ООН, 19 апр — РИА Новости. Британский постпред при ООН Карен Пирс прокомментировала обвинения России в адрес Лондона по инциденту в Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Выступая на созванном британской делегацией заседании СБ ООН, Пирс обратила внимание на "ряд обвинений России в отношении Соединенного Королевства". В частности, она отметила заявление о том, что "Юлия не была отравлена, а правительство Великобритании ввело ее в кому, после чего ей был введен найденный нами яд".

"Это более чем фантастично, это бред. Такие вещи могут произойти в России, но я могу заверить совет, что это не происходит и не произойдет в Соединенном Королевстве", — сказала Пирс.

Она также остановилась на заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова о веществе BZ. Ранее выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, министр рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. По словам Лаврова, специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, поступивших из ОЗХО и отобранных на месте инцидента в Солсбери — в них обнаружен химикат BZ. Между тем глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм сообщил, что в образцах проб, взятых в Солсбери, вещество BZ не обнаружено.

"ОЗХО сама не раскрыла лабораторию и не опубликовала никакой информации об образцах BZ в обнародованном кратком заключении. Интересно, откуда и почему Россия думает, что знает, кто тестировал образцы, и какие результаты они (эксперты) нашли. Обнародовав эту конфиденциальную информацию, Россия нарушила конфиденциальность государств-членов ОЗХО и Конвенции по запрещению химического оружия", — сказала Пирс на заседании Совета безопасности.