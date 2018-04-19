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В мире

"В нищенском состоянии". Почему украинские моряки хотят вернуться в Крым

08:0019.04.2018
(обновлено: 08:01 19.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУкраинский фрегат Гетьман Сагайдачный в строю кораблей Черноморского флота России на параде в СевастополеУкраинский фрегат Гетьман Сагайдачный в строю кораблей Черноморского флота России на параде в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Офицеры Военно-морских сил Украины потребовали от президента страны решить их жилищные проблемы. Моряки, возмущенные тем, что не получили обещанных квартир, грозят после увольнения в запас переехать в Крым и принять российское гражданство. РИА Новости разбирается в ситуации.

"Регулярно получают адмиральские звания"

"Мы оставили свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию Крыма для дальнейшего прохождения службы (в 2014 году. — Прим. ред.). Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами (Киев не признает референдум о воссоединении с Россией. — Прим. ред.). Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО (антитеррористической операцией называют боевые действия в Донбассе. — Прим. ред.), а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий", — говорится в обращении моряков к президенту.

Завершается документ так: "Надеемся, что руководство государства <…> не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса". Под обращением подписались 35 офицеров украинского флота.

С оглядкой на берег
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
С оглядкой на берег

"Они решились на это от безысходности. Их совесть чиста. Государство не выполнило свои обязательства. Сама проблема не нова. Если бы за все годы независимой Украины нашелся хоть один честный министр обороны или командующий ВМС, который бы признал, что флот находится в нищенском состоянии, то, возможно, что-то и изменилось", — говорит Валерий, уволившийся в запас капитан второго ранга Военно-морских сил Украины.

Украинские военные моряки. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Сенатор Куликов назвал позором письмо украинских моряков Порошенко
Он признает, что "украинские моряки выглядели бедными" и тогда, когда ВМСУ базировались в Крыму. "Социальный вопрос был сложным как в Севастополе, так и в Донузлаве. А когда "ушел" Крым, ситуация только ухудшилась. Одесский и Николаевский порты не предназначены для длительной стоянки боевых кораблей. Бытовые условия — не могу назвать их жилищными — просто ужасны", — отмечает бывший моряк.

"Хотя материально-техническая база откровенно слабая и личный состав бедствует, Военно-морские силы продолжают давать новых "флотоводцев". Кто-то регулярно получает адмиральские звания. Их амбиции не соответствуют масштабам флота", — добавляет Валерий.

По его мнению, "исход из Крыма стал для украинских моряков трагедией". "Одни оборвали общение с бывшими сослуживцами, другие поддерживают связи, но не афишируют этого, — рассказывает отставной офицер. — Традиции боевого содружества не все готовы предать, несмотря ни на какие политические дрязги".

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВоеннослужащие украинских ВМС, не захотевшие продолжить службу в российских войсках, покидают Севастополь. 2014 год
© РИА Новости / Василий Батанов
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Военнослужащие украинских ВМС, не захотевшие продолжить службу в российских войсках, покидают Севастополь. 2014 год

Массовое дезертирство

"Я читал это заявление. Их не жалко абсолютно, за что боролись, на то и напоролись. Никто им ничего не даст, — говорит русский историк-маринист, автор книги "Бог Нептун не любит Украину", капитан первого ранга Владимир Шигин. — Они никому не нужны, с ними поступают как с ненужным хламом. При ненужном флоте и отношение к людям соответствующее".

"Это письмо подписали старшие офицеры. Вряд ли они готовы воевать и отдавать свои жизни за нынешнее украинское руководство. Может, после письма "от щедрот" им что-то перепадет, но проблем это не решит", — считает Шигин.

Обращение военных моряков к президенту страны — не первый скандал на украинском флоте. В 2016 году Министерство обороны создало специальную группу для расследования массового дезертирства офицеров из ВМС Украины.

Вид на Ялту. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Никаких преград для возвращения украинских моряков нет, заявили в Крыму
В частности, в 2015-м бежали 559 моряков. С января по март 2016-го — к моменту начала работы группы — ряды ВМС Украины самовольно покинули еще 90 человек. К тому же украинские офицеры регулярно посещали Крым. В итоге из-за "низкого авторитета среди служебного состава" был уволен командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Сергей Гайдук.

В 2017-м бывший командующий признал, что большинство украинских военных моряков после воссоединения Крыма с Россией решили продолжить службу в российском флоте. Состояние кораблей и судов ВМС Украины он охарактеризовал как "неважное".

"Настроения на украинском флоте удручающие, они не то что воевать не готовы, но и в мирное время мечтают удрать с военной службы, чтобы пристроиться где-то и хоть как-то кормить свои семьи, — отмечает Шигин. — На Украине флот как государственный инструмент так и не был создан. Они загубили и то, что у них осталось на руках после 2014 года".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Светлин
Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, (большинство является участниками АТО (антитеррористической операцией называют боевые действия в Донбассе. возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса. это как?сначала ушли в украину,а теперь хотят вернуться в Крым? так это двойное предательство.кто же вас,таких участников и предателей на службу возьмет? что за суета? где лучше? поздняк метаться,поезд ушел...что за украинская меркантильность? где офицерская честь,господа? ушли и ушли,вы теперь,граждане сопредельного государства,теперь это ваши проблемы. какое отношение к Крыму,теперь имеете?
08:29
19.04.2018
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Igor.Berdin
Всей Новороссией надо уходить.
08:40
19.04.2018
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