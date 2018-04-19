МОСКВА, 19 апреля — РИА Новости. Большинство жителей западных стран считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования общественным мнением в политических целях, показал опрос "Sputnik.Мнения".

Наибольшая доля приверженцев этой точки зрения наблюдается в Германии — 68%. В Италии и США их доля составляет 60%. Во Франции и Британии число сторонников этой позиции несколько меньше — 57% и 54%.

При этом во Франции и Соединенных Штатах такого мнения придерживается преимущественно молодежь. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.

Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет-компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. Во США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, закончивших вузы, в Великобритании и Италии — 69% и 64% соответственно.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.