ООН, 18 апр — РИА Новости. Россия просит Британию пояснить, являются ли заявления властей о причастности РФ к отравлению в Солсбери давлением на следствие в стране, заявил в среду на заседании СБ ООН постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда? Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это сове расследование?" — сказал он.