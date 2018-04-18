МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роскомнадзор 13 апреля запросил частную британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica, не собирала ли она персональные данные российских пользователей Facebook, пишет вечером в среду газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства.

"Тринадцатого апреля Роскомнадзор запросил компанию Cambridge Analytica, не собирала ли она персональные данные российских пользователей Facebook", — пишет издание.

Газета добавляет, что Роскомнадзор пока не получил ответа.

Ранее Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Как заявил бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли в интервью NBC News, число пользователей сети, к которым могла получить доступ компания, могло быть больше 87 миллионов. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

До этого газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отмечал, что иностранные соцсети в целом сложно идут на сотрудничество с ведомством, не торопятся удалять контент с запрещенной в России информацией, значительно затягивают определенные законом сроки удаления. Кроме того, Facebook до сих пор не локализовала данные россиян на территории РФ, несмотря на то, что закон вступил в силу 1 сентября 2015 года. Во второй половине 2018 года служба планирует провести проверку соцсети, в частности, на исполнение закона.