Небензя рассказал, как Лондон отвечал на вопросы Москвы по Солсбери

ООН, 18 апр — РИА Новости. Россия задала Великобритании 47 вопросов по "делу Скрипаля", но получила частичные ответы лишь на два из них и продолжит добиваться от Лондона запрошенных данных, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них", — заявил дипломат.

"Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили на предыдущем заседании Совета (Безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем", — сказал постпред.