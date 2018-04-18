Небензя обвинил Лондон в уничтожении улик по "делу Скрипалей"

ООН, 18 апр — РИА Новости. Великобритания планомерно уничтожает улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали, — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери как ни в чем не бывало", — сказал он на заседании СБ ООН.

Постпред также напомнил, что пострадавших никто не видел с 4 марта, их местонахождение неизвестно.

Небензя вновь указал на то, что Британия отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании дела. Так, из направленных в Лондон 47 вопросов по инциденту в Солсбери без ответа остались 45.

"Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили на предыдущем заседании Совета (Безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем", — сказал постпред.

Дипломат также указал на то, что ранее опубликованный доклад ОЗХО не подтверждает выводов Великобритании о произошедшем. "Главное, чего там нет и чего так жаждала увидеть британская сторона, это выводы о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России", — подчеркнул он.

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.

Россия это категорически отрицает и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в нем ОЗХО привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.