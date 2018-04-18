Небензя сравнил ситуацию в Солсбери с отравлением Литвиненко

На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018

На месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 12 марта 2018

ООН, 18 апр — РИА Новости. Ситуация с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей напоминает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Все, что мы видим, — это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила", — сказал Небензя.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.